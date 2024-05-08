Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель ответил, где будет работать в следующем сезоне

08 Мая 2024 • 13:52 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
12.05 18:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, где будет работать в следующем сезоне. Напомним, по окончании нынешней кампании немецкий специалист покинет свою команду.

«Где я буду работать в следующем сезоне? Очень маловероятно, что в «Баварии». Должен сказать, что у нас есть соглашение о прекращении сотрудничества. У меня сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы ставить это соглашение под сомнение. Мы договорились об этом, инициатива исходила со стороны клуба, но со мной всё хорошо», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее Томаса связывали с тренерским постом в «Манчестер Юнайтед».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

Новости по матчу

Сегодня, 08 Мая
13:31
Кейн: «Если бы я оказался в «Баварии» раньше, то, возможно, смог бы убедить Мусиалу выступать за Англию»
07 Мая
21:29
«Бавария» отказалась от услуг тен Хага
11:31
«Бавария» уже не исключает возвращение Флика
01:55
Румменигге – о новом тренере «Баварии»: «Нужно действовать так же, как при назначении Гвардиолы»
06 Мая
22:51
Инсайдер Романо прокомментировал интерес «Баварии» к Лопетеги
22:27
«Бавария» связалась с тен Хагом
22:19
Тухель был готов остаться в «Баварии»
14:06
Гнабри рассказал, как на «Баварию» влияет неопределённость с новым тренером
12:51
«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»
12:23
Эберль: «Я понимаю, что тема с новым тренером «Баварии» интересует всю Германию»
12:07
Эберль оценил вероятность трансфера в «Баварию» центрального защитника «Байера»
09:51
Деку хочет пригласить в «Барселону» 3-4 новичка, в шорт-листе – игроки «Баварии» и «Манчестер Сити» 1
05 Мая
16:35
Шефер: «Тухель не оправдал надежд руководства «Баварии»
02:23
В «Баварии» восхищены способностями тен Хага 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ ВОЛЬФСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
13:54 · Германия. Бундеслига
Бут: «Боруссия» не будет фаворитом в финале Лиги чемпионов»
13:52 · Германия. Бундеслига
Тухель ответил, где будет работать в следующем сезоне
13:31 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Если бы я оказался в «Баварии» раньше, то, возможно, смог бы убедить Мусиалу выступать за Англию»
13:16 · Германия. Бундеслига
Насри рассказал, где Ройс продолжит карьеру
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на полузащитника из Франции
12:40 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович одобрил кандидатуру Шешко для «Милана»
12:30 · Германия. Бундеслига
Нойер – об игре с «Реалом»: «Тухель сказал нам, что каждый из нас мечтал о таких матчах»
12:16 · Германия. Бундеслига
Тухель – о Кроосе: «Его невозможно перехвалить»
12:10 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил успех немецких команд в еврокубках
11:59 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил, почему Сарагоса мало играет
10:03 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру 1
02:43 · Германия. Бундеслига
​Терзич: «После поражения в чемпионате в прошлом году мы были обязаны подарить фанам радость»
00:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» получит деньги после выхода «Боруссии» в финал Лиги чемпионов
07 Мая
23:17 · Германия. Бундеслига
Известна позиция Флика по возвращению в «Баварию»
22:26 · Германия. Бундеслига
Переводчик Азмуна дал комментарий о будущем иранского игрока
Все новости
Рекомендуем