Тухель ответил, где будет работать в следующем сезоне

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о том, где будет работать в следующем сезоне. Напомним, по окончании нынешней кампании немецкий специалист покинет свою команду.

«Где я буду работать в следующем сезоне? Очень маловероятно, что в «Баварии». Должен сказать, что у нас есть соглашение о прекращении сотрудничества. У меня сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы ставить это соглашение под сомнение. Мы договорились об этом, инициатива исходила со стороны клуба, но со мной всё хорошо», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее Томаса связывали с тренерским постом в «Манчестер Юнайтед».