Кейн: «Если бы я оказался в «Баварии» раньше, то, возможно, смог бы убедить Мусиалу выступать за Англию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил, что мог бы убедить полузащитника мюнхенской команды Джамала Мусиалу выступать за сборную Англии, а не Германии.

Напомним, в период с 2011 по 2019 год Мусиала выступал за молодёжные команды лондонского «Челси» и английской сборной.

«Очевидно, что он мог бы играть за Англию. Если бы я оказался здесь (в «Баварии») на несколько лет раньше, то, возможно, мне удалось бы убедить его выступать за нас», - цитирует Кейна ITV Football.

В текущем сезоне 21-летний Мусиала провёл за «Баварию» 37 матчей, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.