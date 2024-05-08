Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Насри рассказал, где Ройс продолжит карьеру

08 Мая 2024 • 13:16 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
11.05 19:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс продолжит карьеру в МЛС. Об этом рассказал бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Франции Самир Насри.

Как сказал Насри в эфире Canal+, об этом ему сообщил сам Ройс в личной беседе.  

Напомним, ранее немецкий футболист объявил о своём уходе из «Боруссии» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Ройс провёл за «шмелей» 39 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Цвета «Боруссии» футболист защищает с 2012 года.   

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Самир Насри Марко Ройс ещё теги

Новости по матчу

07 Мая
11:49
Беллингем и Зидан посоветовали «Реалу» подписать Санчо, Перес уже отреагировал 1
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЙНЦ БОРУССИЯ Д
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
13:54 · Германия. Бундеслига
Бут: «Боруссия» не будет фаворитом в финале Лиги чемпионов»
13:52 · Германия. Бундеслига
Тухель ответил, где будет работать в следующем сезоне
13:31 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Если бы я оказался в «Баварии» раньше, то, возможно, смог бы убедить Мусиалу выступать за Англию»
13:16 · Германия. Бундеслига
Насри рассказал, где Ройс продолжит карьеру
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на полузащитника из Франции
12:40 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович одобрил кандидатуру Шешко для «Милана»
12:30 · Германия. Бундеслига
Нойер – об игре с «Реалом»: «Тухель сказал нам, что каждый из нас мечтал о таких матчах»
12:16 · Германия. Бундеслига
Тухель – о Кроосе: «Его невозможно перехвалить»
12:10 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил успех немецких команд в еврокубках
11:59 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил, почему Сарагоса мало играет
10:03 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру 1
02:43 · Германия. Бундеслига
​Терзич: «После поражения в чемпионате в прошлом году мы были обязаны подарить фанам радость»
00:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» получит деньги после выхода «Боруссии» в финал Лиги чемпионов
07 Мая
23:17 · Германия. Бундеслига
Известна позиция Флика по возвращению в «Баварию»
22:26 · Германия. Бундеслига
Переводчик Азмуна дал комментарий о будущем иранского игрока
Все новости
Рекомендуем