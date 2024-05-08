Насри рассказал, где Ройс продолжит карьеру

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс продолжит карьеру в МЛС. Об этом рассказал бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Франции Самир Насри.

Как сказал Насри в эфире Canal+, об этом ему сообщил сам Ройс в личной беседе.

Напомним, ранее немецкий футболист объявил о своём уходе из «Боруссии» по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Ройс провёл за «шмелей» 39 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Цвета «Боруссии» футболист защищает с 2012 года.