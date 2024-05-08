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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ибрагимович одобрил кандидатуру Шешко для «Милана»

08 Мая 2024 • 12:40 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Вердер
11.05 16:30

Бывший нападающий «Милана», а ныне член руководства команды Златан Ибрагимович, одобрил для «россонери» кандидатуру нападающего из Бундеслиги. Речь идёт о Беньямине Шешко, который проводит дебютный сезон в Германии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович дал добро на трансфер 20-летнего словена. В контракте у Шешко прописана сумма отступных в районе 70 миллионов евро, но «Милан» уверен в том, что сможет закрыть сделку. В услугах Беньямина также заинтересован лондонский «Челси».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Шешко отметился 12 голами и 2 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович РБ Лейпциг Беньямин Шешко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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