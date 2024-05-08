Ибрагимович одобрил кандидатуру Шешко для «Милана»

Бывший нападающий «Милана», а ныне член руководства команды Златан Ибрагимович, одобрил для «россонери» кандидатуру нападающего из Бундеслиги. Речь идёт о Беньямине Шешко, который проводит дебютный сезон в Германии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович дал добро на трансфер 20-летнего словена. В контракте у Шешко прописана сумма отступных в районе 70 миллионов евро, но «Милан» уверен в том, что сможет закрыть сделку. В услугах Беньямина также заинтересован лондонский «Челси».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Шешко отметился 12 голами и 2 результативными передачами.