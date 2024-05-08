Нойер – об игре с «Реалом»: «Тухель сказал нам, что каждый из нас мечтал о таких матчах»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер рассказал, о чём говорил команде главный тренер Томас Тухель во время собрания на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, сегодня состоится ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Баварией» и мадридским «Реалом». Неделю назад команды сыграли вничью 2:2 в Мюнхене.

«Тухель сказал нам, что каждый из нас мечтал о таких матчах. Лига чемпионов – самый престижный клубный турнир. У нас есть возможность дойти до финала», – сказал Нойер на пресс-конференции.

Вчера в финал Лиги чемпионов вышла дортмундская «Боруссия», которая в решающем матче сыграет с победителем сегодняшней пары.