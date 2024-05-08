Тухель – о Кроосе: «Его невозможно перехвалить»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил уровень полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса. Напомним, в первом полуфинал Лиги чемпионов на «Альянц Арене» немец отметился ассистом против бывшей команды. Матч завершился вничью 2:2.

«Тони был ключевым игроком на протяжение многих лет. Его невозможно перехвалить. Он легко справляется с давлением и доминирует в ритме игры. Но мы играем не просто против Тони, мы играем против всей команды, которая очень хорошо подготовлена. Игра очень многоплановая, поэтому перед нами стоит большая задача», – сказал Тухель на пресс-конференции.