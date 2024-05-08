Тухель оценил успех немецких команд в еврокубках

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель оценил успех немецких команд в этом розыгрыше еврокубков. Напомним, вчера дортмундская «Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов, а сегодня к ней может присоединиться сама «Бавария», если обыграет на выезде «Реал» в ответном полуфинале. Также не стоит забывать о леверкузенском «Байере», который находится в шаге от выхода в финал Лиги Европы после выездной победы над «Ромой» 2:0.

«Успехи команд из Бундеслиги в Европе? Это большой толчок вперёд для немецкого футбола. Конечно, тебе также требуется некоторая доля везения на протяжение турнира. Я бы не стал делать из этого слишком много выводов, но это большой стимул», – сказал Тухель на пресс-конференции.