Тухель объяснил, почему Сарагоса мало играет

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель объяснил, почему вингер Брайан Сарагоса получает мало игровой практики. Испанец присоединился к команде в январе из «Гранады».

«Для него это был очень большой шаг. При всем уважении, очень непросто перейти из того места, где он играл, в команду Лиги чемпионов, которая переживает сложные времена. Вместе со спортивным директором я упорно боролся, чтобы убедить Брайана присоединиться к нам. Вскоре после этого у нас не было хороших результатов, и летом мы решили расстаться с клубом. Брайан плохо говорит по-английски и вообще не говорит по-немецки. Так что адаптация требует времени», – сказал Тухель на пресс-конференции.