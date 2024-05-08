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Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру

08 Мая 2024 • 10:03 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Тулуза
12.05 22:00

Полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру. Напомним, за свою нынешнюю команду нидерландец выступает на правах аренды и принадлежит французскому «ПСЖ».

21-летний полузащитник вряд ли останется в Париже на следующий сезон. Хави с большой долей вероятности уйдёт в очередную аренду. Симонс сам может выбирать себе новый клуб и футболист хотел бы вернуться в каталонскую «Барселону», где ранее выступал на юношеском уровне.

У «сине-гранатовых» будет возможность арендовать своего воспитанника, но пока неизвестно, насколько всерьёз руководство заинтересовано в Симонсе. Хави в этом розыгрыше Бундеслиги отметился 7 голами и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
08 Мая 2024 в 11:02
А нафига он нужен? Предавший один раз, предаст и второй раз.
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