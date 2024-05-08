Полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру. Напомним, за свою нынешнюю команду нидерландец выступает на правах аренды и принадлежит французскому «ПСЖ».

21-летний полузащитник вряд ли останется в Париже на следующий сезон. Хави с большой долей вероятности уйдёт в очередную аренду. Симонс сам может выбирать себе новый клуб и футболист хотел бы вернуться в каталонскую «Барселону», где ранее выступал на юношеском уровне.

У «сине-гранатовых» будет возможность арендовать своего воспитанника, но пока неизвестно, насколько всерьёз руководство заинтересовано в Симонсе. Хави в этом розыгрыше Бундеслиги отметился 7 голами и 11 ассистами.