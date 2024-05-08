«Золотая бутса» Бундеслиги: Гарри Кейн вне конкуренции

По завершении сезона лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов вручается награда «Золотая бутса». В лучших лигах мира голы, которые забили форварды, умножаются на коэффициент 2, что доказывает высокий статус лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список лучших бомбардиров Бундеслиги и сравнивает их показатели.

В пятёрке лучших только нападающие

Пятёрку претендентов на «Золотую бутсу» в Бундеслиге составляют исключительно нападающие. Открывает её боснийский форвард «Аугсбурга» Эрмедин Демирович, который забил треть голов своей команды (15 мячей из 49 забитых клубом). До завершения сезона остаётся два тура, но вряд ли позиция 26-летнего нападающего в списке бомбардиров изменится.

Среди четырёх лучших голеадоров Бундеслиги сразу двое представляют «Штутгарт». Дениз Ундав имеет на своём счету 18 мячей, Серу Гирасси – 25. Любопытно, что и тот и другой впервые в своей карьере достигли подобных показателей. Лучший показатель у Гирасси до текущего сезона был всего лишь 11 мячей (сезон-2020/2021). Похоже, что в «Штутгарте» знают, как выращивать бомбардиров. Учитывая, что оба игрока имеют небольшую трансферную стоимость и стоимость на гол составляет у Гирасси 1,60 млн евро/гол, а Ундав имеет показатель всего 1,22 млн евро/гол, то есть высокая вероятность их максимального изменения в цене на старте будущего сезона.

Лидер

Лидер и, похоже, будущий обладатель «Золотой бутсы» Гарри Кейн – единственный футболист, кто забил в национальном чемпионате голов больше, чем сыграл матчей (36 забитых мячей в 32 матчах). В отличие от своих конкурентов за звание лучшего бомбардира по Бундеслиге, англичанин уже не в первый раз забивает более 30 мячей за сезон в национальном чемпионате. Подобное уже было в «Тоттенхэме» в сезонах 2017/2018 и 2022/2023. Неудивительно, что 30-летний нападающий имеет и самую высокую трансферную стоимость (110 млн евро) и, как следствие, удельную стоимость 3,06 млн евро/гол. В любом случае, вложения «Баварии» в себя он уже окупил. Осталось только трофеи принести клубу.

Список лучших бомбардиров Бундеслиги

Игрок Клуб Кол-во голов Трансферная стоимость, млн евро Гарри Кейн «Бавария» 36 110 Серу Гирасси «Штутгарт» 25 40 Луи Опенда «РБ Лейпциг» 24 60 Дениз Ундав «Штутгарт» 18 22 Эрмедин Демирович «Аугсбург» 15 28

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