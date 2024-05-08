Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Золотая бутса» Бундеслиги: Гарри Кейн вне конкуренции

08 Мая 2024 • 13:00 Комментировать

По завершении сезона лучшему бомбардиру всех национальных чемпионатов вручается награда «Золотая бутса». В лучших лигах мира голы, которые забили форварды, умножаются на коэффициент 2, что доказывает высокий статус лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует список лучших бомбардиров Бундеслиги и сравнивает их показатели.

В пятёрке лучших только нападающие

Пятёрку претендентов на «Золотую бутсу» в Бундеслиге составляют исключительно нападающие. Открывает её боснийский форвард «Аугсбурга» Эрмедин Демирович, который забил треть голов своей команды (15 мячей из 49 забитых клубом). До завершения сезона остаётся два тура, но вряд ли позиция 26-летнего нападающего в списке бомбардиров изменится.

Среди четырёх лучших голеадоров Бундеслиги сразу двое представляют «Штутгарт». Дениз Ундав имеет на своём счету 18 мячей, Серу Гирасси – 25. Любопытно, что и тот и другой впервые в своей карьере достигли подобных показателей. Лучший показатель у Гирасси до текущего сезона был всего лишь 11 мячей (сезон-2020/2021). Похоже, что в «Штутгарте» знают, как выращивать бомбардиров. Учитывая, что оба игрока имеют небольшую трансферную стоимость и стоимость на гол составляет у Гирасси 1,60 млн евро/гол, а Ундав имеет показатель  всего 1,22 млн евро/гол, то есть высокая вероятность их максимального изменения в цене на старте будущего сезона.

Лидер

Лидер и, похоже, будущий обладатель «Золотой бутсы» Гарри Кейн – единственный футболист, кто забил в национальном чемпионате голов больше, чем сыграл матчей (36 забитых мячей в 32 матчах). В отличие от своих конкурентов за звание лучшего бомбардира по Бундеслиге, англичанин уже не в первый раз забивает более 30 мячей за сезон в национальном чемпионате. Подобное уже было в «Тоттенхэме» в сезонах 2017/2018 и 2022/2023. Неудивительно, что 30-летний нападающий имеет и самую высокую трансферную стоимость (110 млн евро) и, как следствие, удельную стоимость 3,06 млн евро/гол. В любом случае, вложения «Баварии» в себя он уже окупил. Осталось только трофеи принести клубу.

Список лучших бомбардиров Бундеслиги

Игрок
Клуб
Кол-во голов
Трансферная стоимость, млн евро
Гарри Кейн «Бавария» 36 110
Серу Гирасси «Штутгарт» 25 40
Луи Опенда «РБ Лейпциг» 24 60
Дениз Ундав «Штутгарт» 18 22
Эрмедин Демирович «Аугсбург» 15 28

«Золотая бутса» Серии А: Лаутаро Мартинес обновил личный рекорд результативности

Гонка за «Золотую бутсу» Премьер-лиги: претенденты

Константин Лицин

 

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Гарри Кейн РБ Лейпциг Серу Гирасси Штутгарт луи опенда ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
13:54 · Германия. Бундеслига
Бут: «Боруссия» не будет фаворитом в финале Лиги чемпионов»
13:52 · Германия. Бундеслига
Тухель ответил, где будет работать в следующем сезоне
13:31 · Германия. Бундеслига
Кейн: «Если бы я оказался в «Баварии» раньше, то, возможно, смог бы убедить Мусиалу выступать за Англию»
13:16 · Германия. Бундеслига
Насри рассказал, где Ройс продолжит карьеру
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на полузащитника из Франции
12:40 · Германия. Бундеслига
Ибрагимович одобрил кандидатуру Шешко для «Милана»
12:30 · Германия. Бундеслига
Нойер – об игре с «Реалом»: «Тухель сказал нам, что каждый из нас мечтал о таких матчах»
12:16 · Германия. Бундеслига
Тухель – о Кроосе: «Его невозможно перехвалить»
12:10 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил успех немецких команд в еврокубках
11:59 · Германия. Бундеслига
Тухель объяснил, почему Сарагоса мало играет
10:03 · Германия. Бундеслига
Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру 1
02:43 · Германия. Бундеслига
​Терзич: «После поражения в чемпионате в прошлом году мы были обязаны подарить фанам радость»
00:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» получит деньги после выхода «Боруссии» в финал Лиги чемпионов
07 Мая
23:17 · Германия. Бундеслига
Известна позиция Флика по возвращению в «Баварию»
22:26 · Германия. Бундеслига
Переводчик Азмуна дал комментарий о будущем иранского игрока
Все новости
Рекомендуем