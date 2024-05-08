​Терзич: «После поражения в чемпионате в прошлом году мы были обязаны подарить фанам радость»

В европейском футболе настала пора ответных матчей полуфиналов Лиги чемпионов, парижский «ПСЖ» снова уступил дома дортмундской «Боруссии». Эдин Терзич, наставник «Боруссии», вспомнил о том, как в прошлом году его клуб проиграл чемпионат Германии в последнем туре, не сумев переиграть лишённый мотивации «Майнц»:

- В прошлом году мы проиграли чемпионат в последнем туре. И сейчас я очень счастлив, что мы можем подарить фанам другую радость взамен. Мы росли с каждым матчем и осознаём, что стали «тёмной лошадкой» турнира. Я счастлив, - цитирует слова Терзича BBC Sport.

В другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и «Бавария».