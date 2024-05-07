Известна позиция Флика по возвращению в «Баварию»

Поговаривают, что Ханс-Дитер Флик может вернуться на тренерский мостик «Баварии». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Флориана Плеттенберга, 59-летний Флик открыт к возможному назначению в мюнхенском клубе.

Флик уже тренировал «Баварию» в 2019-2021 годах. После этого специалист перешёл на работу со сборной Германии. Тренерское кресло Бундестим Ханс-Дитер покинул осенью 2023 года на фоне неудач команды в подготовительных матчах к домашнему чемпионату Европы.

В настоящий момент «Баварию» тренирует Томас Тухель. В феврале было объявлено об уходе этого специалиста по завершению сезона.