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Переводчик Азмуна дал комментарий о будущем иранского игрока

07 Мая 2024 • 22:26 Комментировать

Барко Почоев, работающий переводчиком у иранского форварда «Ромы» Сердара Азмуна, высказался о будущем игрока.

«Пока нет понимания по будущему Сердара, в конце сезона будет ясно. Хочет ли остаться в «Роме»? Сложно об этом что-то говорить, но пока что играет там», - говорит Почоев для Metaratings.

Напомним, что в «Роме» Сердар выступает в рамках аренды. Принадлежат права на 29-летнего футболиста непобедимому пока что чемпиону Германии – «Байеру».

В текущем сезоне Азмун забил за римский клуб три гола и три ассиста в рамках 26 матчей во всех турнирах. Все голы Сердар оформил в Серии А.

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