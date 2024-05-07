Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» отказалась от услуг тен Хага слухи

07 Мая 2024 • 21:29 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
12.05 18:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не возглавит мюнхенскую «Баварию». Об этом стало известно Bild.

Как утверждает источник, руководство «Баварии» больше склоняется к варианту с приглашением Ханса-Дитера Флика.

Ранее сообщалось, что действующий рулевой немецкого гранда Томас Тухель оставит свой пост после окончания текущей кампании.

По итогам 32 сыгранных туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. В копилке команды 69 набранных очков.

12 мая «Бавария» примет дома «Вольфсбург» в рамках 33-го тура чемпионата, начало — 18:30 по московскому времени.

👍 0
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Мая
11:31
«Бавария» уже не исключает возвращение Флика
01:55
Румменигге – о новом тренере «Баварии»: «Нужно действовать так же, как при назначении Гвардиолы»
06 Мая
22:51
Инсайдер Романо прокомментировал интерес «Баварии» к Лопетеги
22:27
«Бавария» связалась с тен Хагом
22:19
Тухель был готов остаться в «Баварии»
14:06
Гнабри рассказал, как на «Баварию» влияет неопределённость с новым тренером
12:51
«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»
12:23
Эберль: «Я понимаю, что тема с новым тренером «Баварии» интересует всю Германию»
12:07
Эберль оценил вероятность трансфера в «Баварию» центрального защитника «Байера»
09:51
Деку хочет пригласить в «Барселону» 3-4 новичка, в шорт-листе – игроки «Баварии» и «Манчестер Сити» 1
05 Мая
16:35
Шефер: «Тухель не оправдал надежд руководства «Баварии»
02:23
В «Баварии» восхищены способностями тен Хага 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ ВОЛЬФСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги Беллингем вошёл в историю «Реала» Анчелотти попросил игрока остаться в «Реале» - названо имя Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов Тухель назвал игрока, который виноват в двух голах «Реала»
Спортивные новости
Плющев высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Канарейкин: «Сборные Беларуси и Казахстана – это не команды уровня сборной России» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
22:26 · Германия. Бундеслига
Переводчик Азмуна дал комментарий о будущем иранского игрока
18:14 · Германия. Бундеслига
Назван фаворит в борьбе за Гирасси
17:24 · Англия. Премьер-лига
Названы три тренера, которых рассматривает «Бавария»
15:21 · Германия. Бундеслига
Карвахаль ответил, нервничает ли «Реал» перед ответным матчем с «Баварией»
15:10 · Германия. Бундеслига
Анчелотти высказался об эпизоде с участием Кейна и Беллингема
15:00 · Германия. Бундеслига
Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича
14:56 · Германия. Бундеслига
Анчелотти – о времени в «Баварии»: «Когда клуб не поддерживает тебя, нужно уходить»
14:52 · Германия. Бундеслига
Куртуа или Лунин? Анчелотти ответил, кто сыграет против «Баварии»
14:48 · Германия. Бундеслига
Анчелотти: «Реал» и «Бавария» очень похожи, мы испытываем сильное уважение к сопернику»
13:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» летом может усилиться нападающим из Бундеслиги
13:27 · Германия. Бундеслига
Тчуамени сыграет с «Баварией» с первых минут, но неизвестно, на какой позиции
12:55 · Англия. Премьер-лига
Инкапье будет готов к трансферу в АПЛ, игрока оценивают в 60 миллионов евро
11:49 · Англия. Премьер-лига
Беллингем и Зидан посоветовали «Реалу» подписать Санчо, Перес уже отреагировал 1
11:37 · Германия. Бундеслига
Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Баварию»
11:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» уже не исключает возвращение Флика
Все новости
Рекомендуем