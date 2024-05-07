Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не возглавит мюнхенскую «Баварию». Об этом стало известно Bild.

Как утверждает источник, руководство «Баварии» больше склоняется к варианту с приглашением Ханса-Дитера Флика.

Ранее сообщалось, что действующий рулевой немецкого гранда Томас Тухель оставит свой пост после окончания текущей кампании.

По итогам 32 сыгранных туров «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. В копилке команды 69 набранных очков.

12 мая «Бавария» примет дома «Вольфсбург» в рамках 33-го тура чемпионата, начало — 18:30 по московскому времени.