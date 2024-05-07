Назван фаворит в борьбе за Гирасси

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси проводит отличный сезон. В 28 матчах в различных соревнованиях футболист записал на свой счёт 27 голов и три результативных паса на партнёров.

Слухи связывают 28-летнего Гирасси с разными топ-клубами. Согласно информации немецкого Sky, фаворитом в борьбе за форварда является дортмундская «Боруссия». В гонке за Серу «шмели» сейчас опережают «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Серу Гирасси в 40 миллионов евро. Действующий контракт гвинейского футболиста рассчитан до середины 2026 года.