Карвахаль ответил, нервничает ли «Реал» перед ответным матчем с «Баварией»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал о настрое своей команды в преддверии ответного полуфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией». Напомним, первая игра в Германии завершилась вничью 2:2, но Даниэль пропустил её из-за дисквалификации.

«Нервничаем ли мы перед ответным матчем с «Баварией»? Сейчас в команде момент эйфории. Мы знаем, что можем выиграть ещё одну Лигу чемпионов. Команда мечтает о пятнадцатом титуле», – сказал Карвахаль на пресс-конференции.

Даниэль в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился 4 голами и 3 результативными передачами. 32-летний фуллбек к сегодняшнему дню провёл более 400 поединков в футболке «Реала».