Анчелотти высказался об эпизоде с участием Кейна и Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал эпизод между полузащитником «сливочных» Джудом Беллингемом и нападающим «Баварии» Гарри Кейном. Напомним, в первой игре полуфинала Лиги чемпионов на «Альянц Арене» хавбек «Реала» попытался сбить с толку форварда «Баварии» перед пробитием пенальти. Напомним, оба футболиста выступают за сборную Англии.

«Эпизод между Беллингемом и Кейном? Они партнёры по команде. Думаю, у них хорошие взаимоотношения», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Кейн в итоге реализовал пенальти в первом матче на «Альянц Арене», но игра завершилась вничью 2:2. Завтра состоится ответная встреча между «Реалом» и «Баварией» в Мадриде.