Анчелотти ответил, каким видит «Реал» без Крооса и Модрича

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил, какой видит свою команду без двух опытных полузащитников – Луки Модрича и Тони Крооса. Напомним, у обоих футболистов истекают контракты по окончании сезона. Тем не менее, ходят слухи, что Тони и Лука могут продлить соглашение и остаться ещё на одну кампанию.

«Реал» без Крооса и Модрича? Это правда, что они давно не играли вместе, но при надобности эти футболисты готовы сыграть в связке. Лука и Тони всё ещё здесь, и мы очень довольны ими. Мы не думаем о «Реале» без них, потому что они всё ещё находятся в команде», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Завтра «Реалу» предстоит сыграть против мюнхенской «Баварии» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась в Германии со счётом 2:2.