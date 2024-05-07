Анчелотти – о времени в «Баварии»: «Когда клуб не поддерживает тебя, нужно уходить»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил о времени, которое провёл у руля мюнхенской «Баварии». Итальянский специалист возглавлял «красную машину» с 2016 по 2017 год. За этот период тренер выиграл для клуба чемпионский титул Бундеслиги. В начале своего второго сезона Анчелотти был уволен из-за натянутых отношений с некоторыми игроками.

«У меня всё ещё фантастические отношения с «Баварией», но когда клуб не поддерживает тебя, это значит, что нужно прекращать сотрудничество», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Завтра Карло выведет «Реал» на ответный матч против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра завершилась вничью 2:2 в Мюнхене.