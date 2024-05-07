Куртуа или Лунин? Анчелотти ответил, кто сыграет против «Баварии»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какой голкипер выйдет в стартовом составе в ответном матче против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, на выходных Тибо Куртуа провёл первую игру в сезоне после длительного отсутствия из-за травмы.

«В стартовом составе против «Баварии» выйдет Лунин. Куртуа был хорошо в матче против «Кадиса», но ему ещё нужно время для того, чтобы набрать оптимальную форму и стать лучшей версией себя», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что Лунин является основным голкипером «Реала» с ноября. Украинец вытеснил Кепу Аррисабалагу, который пришёл в аренду из «Челси».