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Куртуа или Лунин? Анчелотти ответил, кто сыграет против «Баварии»

07 Мая 2024 • 14:52 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
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08.05 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, какой голкипер выйдет в стартовом составе в ответном матче против «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, на выходных Тибо Куртуа провёл первую игру в сезоне после длительного отсутствия из-за травмы.

«В стартовом составе против «Баварии» выйдет Лунин. Куртуа был хорошо в матче против «Кадиса», но ему ещё нужно время для того, чтобы набрать оптимальную форму и стать лучшей версией себя», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что Лунин является основным голкипером «Реала» с ноября. Украинец вытеснил Кепу Аррисабалагу, который пришёл в аренду из «Челси».

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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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