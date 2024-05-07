Анчелотти: «Реал» и «Бавария» очень похожи, мы испытываем сильное уважение к сопернику»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт грядущего матча против «Баварии» в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов. В первой игре «королевский клуб» добыл ничью 2:2 на выезде.

«Реал» и «Бавария» очень похожи, мы испытываем сильное уважение к сопернику. Они были лучше нас в первом матче. Завтра нам нужно выложиться на максимум. У нас есть шанс сыграть в очередном финале. Мы знаем, что полуфиналы очень тяжёлые, но команда очень мотивирована», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» в четвертьфинале выбил действующего победителя Лиги чемпионов в лице «Манчестер Сити».