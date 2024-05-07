Тчуамени сыграет с «Баварией» с первых минут, но неизвестно, на какой позиции

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выйдет в стартовом составе своей команды на завтрашний матч против мюнхенской «Баварии», который состоится в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра завершилась вничью 2:2 в Германии.

По информации от Relevo, Тчуамени точно выйдет в стартовом составе. Правда, главный тренер Карло Анчелотти пока не решил, на какой позиции выпустить француза. Футболист может сыграть опорника, а также составить пару Антонио Рюдигеру в центре обороны.

Напомним, сегодня Анчелотти должен дать пресс-конференцию перед матчем с «Баварией».