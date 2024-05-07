Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Баварию»

Мюнхенская «Бавария» летом может назначить на пост главного тренера бывшего наставника каталонской «Барселоны». Речь идёт об Эрнесто Вальверде, который ныне возглавляет «Атлетик» Бильбао.

Под руководством этого наставника баски в нынешнем сезоне выиграли Кубок Испании. Также команда Вальверде борется за попадание в Лигу чемпионов и занимает пятое место в турнирной таблице.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Эрнесто действительно является кандидатом для «Баварии». Также команда рассматривает вариант с приглашением бывшего тренера сборной Турции Штефана Кунца.