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Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Баварию»

07 Мая 2024 • 11:37 Комментировать
Атлетик Б
...
Осасуна
11.05 22:00

Мюнхенская «Бавария» летом может назначить на пост главного тренера бывшего наставника каталонской «Барселоны». Речь идёт об Эрнесто Вальверде, который ныне возглавляет «Атлетик» Бильбао.

Под руководством этого наставника баски в нынешнем сезоне выиграли Кубок Испании. Также команда Вальверде борется за попадание в Лигу чемпионов и занимает пятое место в турнирной таблице.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, Эрнесто действительно является кандидатом для «Баварии». Также команда рассматривает вариант с приглашением бывшего тренера сборной Турции Штефана Кунца.

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Бавария Атлетик Бильбао Эрнесто Вальверде ещё теги

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