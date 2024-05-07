«Бавария» уже не исключает возвращение Флика

Мюнхенская «Бавария» уже не исключает возвращение на пост главного тренера Ханса-Дитера Флика. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий специалист готов вернуться при определённых обстоятельствах.

«Бавария» испытывает проблемы с поиском нового тренера, ведь клубу уже отказали 4 разных специалиста: Хаби Алонсо, Ральф Рангник, Хулен Лопетеги и Юлиан Нагельсманн. Вполне вероятно, что вскоре мюнхенская команда начнёт переговоры с Фликом.

Напомним, Ханс-Дитер помог «Баварии» в 2020 году оформить требл. В последний раз команда брала Лигу чемпионов именно под руководством Флика.