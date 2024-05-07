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Чемпионат Германии. Бундеслига

Отступные Ольмо в 60 миллионов евро действуют до 15 июля, игрок интересен испанскому гранду

07 Мая 2024 • 11:08 Комментировать
РБ Лейпциг
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11.05 16:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо летом может уйти на повышение. До 15 июля в контракте футболиста будет действовать сумма отступных в размере 60 миллионов евро. По истечении этого срока «красные быки» сами будут диктовать условия, при которых испанец будет продан. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес.

Отметим, что в услугах Ольмо заинтересован его бывший клуб в лице каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовым» нужно действовать быстро, если они всерьёз рассчитывают провернуть трансфер полузащитника.

26-летний Дани в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги записал на свой актив 4 гола и 5 ассистов.

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