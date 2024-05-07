«Байер» хочет усилиться полузащитником «Жироны»

Леверкузенский «Байер» начал планировать летнюю трансферную кампанию. Согласно сообщениям инсайдера Фабрицио Романо в соцсетях, в поле зрения чемпиона Германии попал полузащитник Алеш Гарсия, правами на которого владеет «Жирона».

По данным журналиста, «фармацевты» сделали запрос по трансферу футболиста. «Жирона» пока не дала конкретного ответа немецкой стороне.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата Гарсия принял участие в 33 поединках. На счету 26-летнего полузащитника три забитых мяча и шесть результативных передач. После 34 туров Ла Лиги «Жирона» с 74 баллами занимает второе место в таблице.