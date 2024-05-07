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Чемпионат Германии. Бундеслига

Топ-клубам будет сложнее подписать Шешко – сумма отступных увеличилась

07 Мая 2024 • 04:08 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Вердер
11.05 16:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко повысил собственную рыночную стоимость успешной игрой.

20-летний футболист смог забить в пяти матчах Бундеслиги кряду, и благодаря возросшей результативности сумма отступных, прописанная в его контракте, увеличилась с 49 до 64 млн евро, докладывает Sky Sport. По итогам сезона ценник и вовсе может превысить 70 млн евро.

Интерес к Беньямину Шешко приписывался сразу трём английским грандам – «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Также на словенца претендовал «Милан».

В активе форварда 16 забитых мячей и две результативные передачи в 40 поединках текущей кампании за «РБ Лейпциг».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон РБ Лейпциг Беньямин Шешко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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