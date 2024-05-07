Топ-клубам будет сложнее подписать Шешко – сумма отступных увеличилась

Нападающий «РБ Лейпцига» Беньямин Шешко повысил собственную рыночную стоимость успешной игрой.

20-летний футболист смог забить в пяти матчах Бундеслиги кряду, и благодаря возросшей результативности сумма отступных, прописанная в его контракте, увеличилась с 49 до 64 млн евро, докладывает Sky Sport. По итогам сезона ценник и вовсе может превысить 70 млн евро.

Интерес к Беньямину Шешко приписывался сразу трём английским грандам – «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Также на словенца претендовал «Милан».

В активе форварда 16 забитых мячей и две результативные передачи в 40 поединках текущей кампании за «РБ Лейпциг».