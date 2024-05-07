Градецки установил рекорд для иностанных голкиперов в Бундеслиге

В немецком футболе прошли матчи 32-го тура Бундеслиги, леверкузенский «Байер» в очередной раз подтвердил свою великолепную форму, обыграв на выезде «Айнтрахт» со счётом 5:1. Этот матч стал рекордным, 292- м для голкипера леверкузенского клуба Лукаша Градецки.

Дело в том, что он вышел на первое место среди иностранных голкиперов за всю историю Бундеслиги по количеству матчей в высшей лиге немецкого чемпионата. Предыдущее достижение принадлежало Яну Зоммеру, выступавшему за менхенгладбахскую «Боруссию» и мюнхенскую «Баварию». Сейчас Зоммер защищает цвета итальянского «Интера».

В следующем туре немецкого чемпионата «Байеру» предстоит сыграть на выезде с «Бохумом».