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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Байер» установил рекорд по забитым мячам за сезон

07 Мая 2024 • 02:26 Комментировать

В немецком футболе прошли матчи 32-го тура Бундеслиги, леверкузенский «Байер» в очередной раз подтвердил свою великолепную форму, обыграв на выезде «Айнтрахт» со счётом 5:1.

В результате команда Хаби Алонсо довела счёт своих забитых мячей в сезоне до 82. Это лучший результат в истории клуба, при том, что до конца чемпионата остаются ещё два тура.

Напомним, что в заканчивающемся леверкузенцы досрочно стали чемпионами Германии - впервые в истории клуба.

В следующем туре немецкого чемпионата «Байеру» предстоит сыграть на выезде с «Бохумом». Это случится в воскресенье, двенадцатого мая.


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Байер
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