Румменигге – о новом тренере «Баварии»: «Нужно действовать так же, как при назначении Гвардиолы»

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о работе клуба над назначением нового тренера.

Мюнхенский гранд по-прежнему не может найти замену уходящему по окончании сезона Томасу Тухелю: недавно «Баварии» отказал Ральф Рангник, а чуть раньше это сделал Юлиан Нагельсманн.

«Я больше не занимаюсь этими вопросами напрямую, но могу порекомендовать ответственным лицам вести дела более сдержанно, как раньше. Операция по назначению Пепа [Гвардиолы] в «Баварию» затянулась на шесть месяцев, но никто об этом не узнал. Нужно действовать стратегически, но без лишнего шума, чтобы каждый ваш шаг не освещался ежедневно во всех газетах», – рассказал в интервью Diario AS Румменигге.