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Тухель был готов остаться в «Баварии»

06 Мая 2024 • 22:19 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
12.05 18:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ещё недавно был не против продолжить работу в клубе.

Несколькими днями ранее в СМИ появились слухи о том, что «Бавария» может сохранить нынешнего рулевого, несмотря на февральское объявление о его скором уходе. По обновлённым данным журналиста Флориана Плеттенберга, сам наставник был готов остаться, но после проведённых недавно внутренних дискуссий такой вариант вновь не рассматривается.

Известно также, что Тухель заинтересован в работе в английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси», при этом в настоящий момент немецкий специалист полностью сосредоточен на «Баварии» – он хочет выиграть Лигу чемпионов с мюнхенским грандом.

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