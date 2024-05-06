Тухель был готов остаться в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ещё недавно был не против продолжить работу в клубе.

Несколькими днями ранее в СМИ появились слухи о том, что «Бавария» может сохранить нынешнего рулевого, несмотря на февральское объявление о его скором уходе. По обновлённым данным журналиста Флориана Плеттенберга, сам наставник был готов остаться, но после проведённых недавно внутренних дискуссий такой вариант вновь не рассматривается.

Известно также, что Тухель заинтересован в работе в английских «Манчестер Юнайтед» и «Челси», при этом в настоящий момент немецкий специалист полностью сосредоточен на «Баварии» – он хочет выиграть Лигу чемпионов с мюнхенским грандом.