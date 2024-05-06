Берлинский «Унион» за два тура до конца сезона в Бундеслиге уволил главного тренера Ненада Белицу. Как сообщает пресс-служба столичного немецкого клуба, возглавлять «Унион» в оставшихся двух встречах будет Марко Гроте.

«Унион» всё ещё рискует вылететь. В турнирной таблице у берлинцев 15 строчка и 30 очков. Отрыв от опасного 16 места – всего лишь один балл. В оставшихся встречах «Униону» предстоит сыграть с уже почти вылетевшим «Кёльном» в гостях и дома с «Фрайбургом», что идёт на седьмом месте таблицы с 41 баллом.

Бывший главный тренер «Майнца» Бо Свенссон является одним из фаворитов на пост главного тренера «Униона», добавляет Sky Germany.