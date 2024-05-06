Коман начал бегать – вингер надеется сыграть за Францию на Евро-2024

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман снова начал делать беговую работу. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, французский футболист усердно работает, чтобы быть готовым к чемпионату Европы – 2024.

Отмечается, что Коман надеется сыграть даже раньше – в финале Лиги чемпионов, если «Бавария» туда попадёт. Для решения этой задачи мюнхенцам нужно обыгрывать на выезде «Реал» в среду вечером.

Напомним, что 27-летний Кингсли Коман угодил в лазарет «Баварии» в середине апреля. В 27 официальных матчах текущего сезона вингер забил пять голов и отдал три голевых паса на партнёров.