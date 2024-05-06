Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман начал бегать – вингер надеется сыграть за Францию на Евро-2024

06 Мая 2024 • 19:38 Комментировать

Вингер мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман снова начал делать беговую работу. Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, французский футболист усердно работает, чтобы быть готовым к чемпионату Европы – 2024.

Отмечается, что Коман надеется сыграть даже раньше – в финале Лиги чемпионов, если «Бавария» туда попадёт. Для решения этой задачи мюнхенцам нужно обыгрывать на выезде «Реал» в среду вечером.

Напомним, что 27-летний Кингсли Коман угодил в лазарет «Баварии» в середине апреля. В 27 официальных матчах текущего сезона вингер забил пять голов и отдал три голевых паса на партнёров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Франции Кингсли Коман ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Зидан дал ответ по работе в «Баварии» «Реал» решил отложить празднование чемпионства – названа причина
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Комментатор Шестаков рассказал, с какого года начал следить за НХЛ Комментатор Шестаков: «Я всегда следил за командами НХЛ, в которых играют воспитанники петербургского хоккея» Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Мая
19:40 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» уволил главного тренера за два тура до конца сезона официально
19:38 · Германия. Бундеслига
Коман начал бегать – вингер надеется сыграть за Францию на Евро-2024
18:16 · Германия. Бундеслига
Тео Эрнандес согласился перейти из «Милана» в другой топ-клуб
17:25 · Германия. Бундеслига
​«Байер» повторил рекорд «Бенфики», не проигрывая уже 48 матчей
16:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выбрал между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией»
15:55 · Германия. Бундеслига
Известна позиция «Баварии» по тен Хагу
14:57 · Германия. Бундеслига
Энрике – о матче с «Боруссией»: «Мы победим» 1
14:06 · Германия. Бундеслига
Гнабри рассказал, как на «Баварию» влияет неопределённость с новым тренером
13:42 · Германия. Бундеслига
Мюллер назвал сильные стороны «Реала»
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»
12:23 · Германия. Бундеслига
Эберль: «Я понимаю, что тема с новым тренером «Баварии» интересует всю Германию»
12:07 · Германия. Бундеслига
Эберль оценил вероятность трансфера в «Баварию» центрального защитника «Байера»
10:49 · Германия. Бундеслига
Лаймер поделился ожиданиями от ответной встречи с «Реалом»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о возможном возвращении Санчо в «Манчестер Юнайтед»
10:06 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо высказался о победе «Байера» 5:1
Все новости
Рекомендуем