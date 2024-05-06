Тео Эрнандес согласился перейти из «Милана» в другой топ-клуб

Защитник Тео Эрнандес дал согласие на переход в «Баварию» в летнее трансферное окно. Об этом на своих страницах рассказывает Mundo Deportivo. Теперь, услышав «да» от игрока, «Бавария» будет вести переговоры по трансферу Эрнандеса с «Миланом».

Переезд Эрнандеса в Мюнхен может помочь «Реалу», облегчив для мадридского клуба переговоры по защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису.

Тео Эрнандесу 26 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают француза в 60 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Эрнандес провёл 44 матча, в которых забил пять голов и отдал десять голевых передач на партнёров.