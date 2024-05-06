​«Байер» повторил рекорд «Бенфики», не проигрывая уже 48 матчей

В немецком футболе прошли матчи 32-го тура Бундеслиги, леверкузенский «Байер» в очередной раз подтвердил свою великолепную форму, обыграв на выезде «Айнтрахт» со счётом 5:1.

Это был уже 48-й беспроигрышный матч подряд в нынешнем сезоне, с учётом всех турниров, в которых участвует «Байер». Такая серия стала повторением рекорда португальской «Бенфики» в далёкие 60-е года прошлого столетия. Тогда клуб Эйсебио не проигрывал во всех турнирах те же 48 матчей - с декабря 1963 года до февраля 1965 года.

В следующем туре немецкого чемпионата «Байеру» предстоит сыграть на выезде с «Бохумом».