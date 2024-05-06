Известна позиция «Баварии» по тен Хагу

Поговаривают, что следующим главным тренером «Баварии» может стать Эрик тен Хаг, который в настоящий момент работает с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, в «Баварии» считают, что нынешние проблемы «Манчестер Юнайтед» связаны с некой турбулентностью в клубе и отсутствием чёткой структуры, а не с тен Хагом. В оценке тен Хага в Мюнхене больше смотрят на хорошие результаты тренера в «Аякса», чем на неудачи в Англии. В общем, гранд Бундеслиги высоко оценивает уровень нидерландского специалиста.

Эрик тен Хаг тренирует «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года.