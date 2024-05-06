Энрике – о матче с «Боруссией»: «Мы победим»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике находится в уверенном настроении в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, в первой игре парижане потерпели поражение на выезде со счётом 0:1.

«Мы победим (сказал на французском). Это единственное предложение, которое я могу сказать на французском (смеётся). Мне это нравится. Я всегда думаю, что моя команда победит. Мы собираемся сделать это завтра», – сказал Энрике на пресс-конференции.

«ПСЖ» уже принимал у себя дома дортмундскую «Боруссию» в этом сезоне. На групповом этапе Лиги чемпионов парижане уверенно обыграли «шмелей» на своём стадионе со счётом 2:0.