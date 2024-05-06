Гнабри рассказал, как на «Баварию» влияет неопределённость с новым тренером

Нападающий мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри высказался насчёт того, как на его команду влияет неопределённость с новым тренером. Напомним, нынешний наставник Томас Тухель покинет клуб по окончании сезона. «Бавария» пыталась назначить таких специалистов, как Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и Хулен Лопетеги. Каждый из перечисленных специалистов отказался от работы в Мюнхене.

«Новый тренер? Конечно, это является темой для обсуждения в раздевалке. Но я бы не сказал, что это сильно влияет на нас в командном плане. В конце концов, мы ни на что не можем повлиять. Уверен, что руководство примет верное решение», – сказал Гнабри в интервью Sky Sport Germany.