Мюллер назвал сильные стороны «Реала»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер перечислил сильные стороны мадридского «Реала», против которого команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в среду на «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, первая игра в Мюнхене завершилась вничью 2:2.

«У «Реала» много сильных сторон. Они могут отступить назад и без проблем защититься. При этом команда знает, что у неё впереди находятся быстрые игроки, способные убежать в контратаку. Эта концепция работала достаточно много раз. Неслучайно в последние годы «Реал» постоянно выходил в полуфинал Лиги чемпионов. Соперник очень опасен, но против него можно найти свой метод. Победа будет зависеть от того, сможем ли мы забрать инициативу», – сказал Мюллер в интервью официальному сайту «Баварии».