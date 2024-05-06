Эберль: «Я понимаю, что тема с новым тренером «Баварии» интересует всю Германию»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль оценил ажиотаж вокруг назначения нового тренера мюнхенской команды. Нынешний наставник Томас Тухель точно покинет клуб по окончании сезона.

«Я понимаю слухи и домыслы. Я также понимаю, что в этой теме заинтересована чуть ли не вся страна. Эта тема интересна больше, чем полуфиналы Лиги чемпионов, где участвуют две немецкие команды. Я никогда публично не комментировал имена, так как знаю по опыту, что всё может случиться до тех пор, пока контракт не будет подписан. Рангник? Ральф отклонил наше предложение и объяснил нам причины», – сказал Эберль в интервью Bild.