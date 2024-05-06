Эберль оценил вероятность трансфера в «Баварию» центрального защитника «Байера»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль оценил вероятность трансфера в команду центрального защитника Джонатана Та из леверкузенского «Байера». Напомним, «фармацевты» в нынешнем сезоне прервали гегемонию «Баварии» в чемпионате и выиграли чемпионский титул Бундеслиги.

«Возможно, ответ будет нудным, но я не могу много говорить. Мы рассматриваем множество вариантов. У нас есть четыре центральных защитника и нам предстоить принять участие в невероятно важном матче против «Реал» Мадрида в среду. С новым тренером мы найдём игроков, которые будут хотеть играть за нашу команду. Мы на это надеемся», – цитирует Эберля Bayern & Germany.