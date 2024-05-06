Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Эберль оценил вероятность трансфера в «Баварию» центрального защитника «Байера»

06 Мая 2024 • 12:07 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
12.05 18:30

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль оценил вероятность трансфера в команду центрального защитника Джонатана Та из леверкузенского «Байера». Напомним, «фармацевты» в нынешнем сезоне прервали гегемонию «Баварии» в чемпионате и выиграли чемпионский титул Бундеслиги.

«Возможно, ответ будет нудным, но я не могу много говорить. Мы рассматриваем множество вариантов. У нас есть четыре центральных защитника и нам предстоить принять участие в невероятно важном матче против «Реал» Мадрида в среду. С новым тренером мы найдём игроков, которые будут хотеть играть за нашу команду. Мы на это надеемся», – цитирует Эберля Bayern & Germany.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Макс Эберль Джонатан Та Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Мая
12:51
«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»
12:23
Эберль: «Я понимаю, что тема с новым тренером «Баварии» интересует всю Германию»
09:51
Деку хочет пригласить в «Барселону» 3-4 новичка, в шорт-листе – игроки «Баварии» и «Манчестер Сити»
05 Мая
16:35
Шефер: «Тухель не оправдал надежд руководства «Баварии»
02:23
В «Баварии» восхищены способностями тен Хага 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ ВОЛЬФСБУРГ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Гонка за «Золотую бутсу» Премьер-лиги: претенденты
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Мая
14:06 · Германия. Бундеслига
Гнабри рассказал, как на «Баварию» влияет неопределённость с новым тренером
13:42 · Германия. Бундеслига
Мюллер назвал сильные стороны «Реала»
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «Баварии»
12:23 · Германия. Бундеслига
Эберль: «Я понимаю, что тема с новым тренером «Баварии» интересует всю Германию»
12:07 · Германия. Бундеслига
Эберль оценил вероятность трансфера в «Баварию» центрального защитника «Байера»
10:49 · Германия. Бундеслига
Лаймер поделился ожиданиями от ответной встречи с «Реалом»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о возможном возвращении Санчо в «Манчестер Юнайтед»
10:06 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо высказался о победе «Байера» 5:1
09:51 · Англия. Премьер-лига
Деку хочет пригласить в «Барселону» 3-4 новичка, в шорт-листе – игроки «Баварии» и «Манчестер Сити»
08:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии тен Хаг сменит «Манчестер Юнайтед» на «Баварию»
05 Мая
22:24 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» и «Майнц» набрали по очку
20:23 · Германия. Бундеслига
«Байер» забил 5 мячей на поле «Айнтрахта» 1
18:31 · Германия. Бундеслига
«Унион» забил «Бохуму» три мяча, но проиграл
18:17 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о возможном назначении Лёва
18:01 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги отказался возглавить «Баварию» из-за «Вест Хэма»
Все новости
Рекомендуем