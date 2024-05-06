Лаймер поделился ожиданиями от ответной встречи с «Реалом»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер поделился ожиданиями от ответной игры полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В первом матче на «Альянц Арене» австриец вышел в стартовом составе и помог своей команде добыть ничью 2:2.

«Мы должны быть стабильными в защите. Я убеждён, что у нас будет достаточно моментов, как в первом матче. У нас достаточно качеств, чтобы находить свободное пространство для момента», – заявил Лаймер в интервью изданию Kicker.

26-летний Конрад проводит дебютный сезон за «Баварию». Сейчас на счету бывшего полузащитника «РБ Лейпцига» 3 результативные передачи в немецкой Бундеслиге.