Хаби Алонсо высказался о победе «Байера» 5:1

«В этом матче я находился на трибуне из-за дисквалификации. Но мы все равно показали отличную игру и добились отличного результата. Гол Шика перед перерывом сыграл большую роль. Во второй половине «Байер» отлично защищался и был эффективен в нападении. Мои помощники прекрасно заменили меня. Все сработали выше всяких похвал», - цитирует испанца пресс-служба Бундеслиги.