Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаби Алонсо высказался о победе «Байера» 5:1

06 Мая 2024 • 10:06 Комментировать

Леверкузенский «Байер» разгромно обыграл на выезде «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии. Об этом результате высказался главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо.

«В этом матче я находился на трибуне из-за дисквалификации. Но мы все равно показали отличную игру и добились отличного результата. Гол Шика перед перерывом сыграл большую роль. Во второй половине «Байер» отлично защищался и был эффективен в нападении. Мои помощники прекрасно заменили меня. Все сработали выше всяких похвал», - цитирует испанца пресс-служба Бундеслиги.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 «Байер» до сих пор идет без поражений.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Хаби Алонсо Байер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Гонка за «Золотую бутсу» Премьер-лиги: претенденты «Реал» решил отложить празднование чемпионства – названа причина Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Мая
10:49 · Германия. Бундеслига
Лаймер поделился ожиданиями от ответной встречи с «Реалом»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о возможном возвращении Санчо в «Манчестер Юнайтед»
10:06 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо высказался о победе «Байера» 5:1
09:51 · Англия. Премьер-лига
Деку хочет пригласить в «Барселону» 3-4 новичка, в шорт-листе – игроки «Баварии» и «Манчестер Сити»
08:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии тен Хаг сменит «Манчестер Юнайтед» на «Баварию»
05 Мая
22:24 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» и «Майнц» набрали по очку
20:23 · Германия. Бундеслига
«Байер» забил 5 мячей на поле «Айнтрахта» 1
18:31 · Германия. Бундеслига
«Унион» забил «Бохуму» три мяча, но проиграл
18:17 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о возможном назначении Лёва
18:01 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги отказался возглавить «Баварию» из-за «Вест Хэма»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5
17:37 · Англия. Премьер-лига
У «Боруссии» есть план по Санчо
16:28 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос о возможном трансфере звезды «Байера»
16:21 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» отреагировал на слухи о Тухеле
16:16 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» высказались о будущем Санчо
Все новости
Рекомендуем