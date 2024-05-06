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Зидан дал ответ по работе в «Баварии»

06 Мая 2024 • 07:54 Комментировать

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в мюнхенской «Баварии».

«Стану ли я главным тренером «Баварии»? Нет», - передает слова французского специалиста аккаунт Bayern & Germany в социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что руководство «Баварии» рассматривает кандидатуру Зидана. В настоящий момент французский специалист находится без клуба.

В среду, 8 мая, мюнхенский гранд проведет ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов УЕФА против «Реала». Встреча состоится на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первой игре команды расписали мировую со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Зинедин Зидан
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