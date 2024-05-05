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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайденхайм» и «Майнц» набрали по очку

05 Мая 2024 • 22:24 Комментировать
Хайденхайм
1:1
Майнц
окончен

В заключительном матче 32-го тура Бундеслиги потерявший серьёзную мотивацию «Хайденхайм» играл дома против бьющегося за выживание «Майнца». На 37-й минуте у гостей прошла красивая атака, Антони Каси доставил мяч в штрафную, и Джонатан Буркардт с лета открыл счет. Хозяева отыгрались в середине второго тайма, Тим Кляйндинст головой замкнул навес Омара Траоре. Тут же Патрик Майнка головой направил мяч в каркас ворот.

Ничья 1:1 позволила «Майнцу» до одного очка сократить отставание от спасительного 15-го места. Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Хайденхайм1:1Майнц
  37'Буркардт Джонатан (0:1)
(1:1) Кляйндинст Тим65'  
Мюллер КевинХактаб Траоре ОмарМайнка ПатрикГимбер Бенедикт  35'Фёренбах ЙонасШёппнер ЯнДинкчи ЭренСесса Кевин 80' (Томалла Денис ( 80') Бесте Ян-НикласПирингер Марвин 68' (Доведан Никола ( 68') Кляйндинст Тим  77' 85' (Шиммер Штефан ( 85')
Запасные: Пик ФлорианЯнеш ЛукаКюльветтер КристианАйхер ВитусБек АдрианТоеркауф Норман
Центнер РобинФернандес Эдимилсон 75' (Вайпер Нельсон ( 75') Ван дер Берг СеппХанше-Ольсен АндреасВидмер Сильван 72' (Да Коста Данни ( 72') Каси АнтониКор Доминик  84'Баррейро Леандро  27'Буркардт Джонатан  69'Чхэ-Сон Ли II 88' (Нганкам Жессик ( 88') Ажорк Людовик 72' (Краусс Том ( 72')
Запасные: Рихтер МаркоПапела МервильБель ШтефанБац ДаниэльГилавоги ЖошуаРисс Лассе
05 мая. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Хайденхайм

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04 Мая
14:04
Бесплатная ставка и прогноз на матч Хайденхайм — Майнц чемпионата Германии — 5 мая 2024
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