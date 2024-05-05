«Хайденхайм» и «Майнц» набрали по очку

В заключительном матче 32-го тура Бундеслиги потерявший серьёзную мотивацию «Хайденхайм» играл дома против бьющегося за выживание «Майнца». На 37-й минуте у гостей прошла красивая атака, Антони Каси доставил мяч в штрафную, и Джонатан Буркардт с лета открыл счет. Хозяева отыгрались в середине второго тайма, Тим Кляйндинст головой замкнул навес Омара Траоре. Тут же Патрик Майнка головой направил мяч в каркас ворот.
Ничья 1:1 позволила «Майнцу» до одного очка сократить отставание от спасительного 15-го места. Соперник - 10-й.
Протокол игры
|37'Буркардт Джонатан (0:1)
|(1:1) Кляйндинст Тим65'
Мюллер Кевин•Хактаб Траоре Омар•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт• 35'Фёренбах Йонас•Шёппнер Ян•Динкчи Эрен•Сесса Кевин80' (Томалла Денис (80') •Бесте Ян-Никлас•Пирингер Марвин68' (Доведан Никола (68') •Кляйндинст Тим 77'85' (Шиммер Штефан (85')
Центнер Робин•Фернандес Эдимилсон75' (Вайпер Нельсон (75') •Ван дер Берг Сепп•Ханше-Ольсен Андреас•Видмер Сильван72' (Да Коста Данни (72') •Каси Антони•Кор Доминик• 84'Баррейро Леандро• 27'Буркардт Джонатан• 69'Чхэ-Сон Ли II88' (Нганкам Жессик (88') •Ажорк Людовик72' (Краусс Том (72')
05 мая. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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