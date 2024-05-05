«Хайденхайм» и «Майнц» набрали по очку

В заключительном матче 32-го тура Бундеслиги потерявший серьёзную мотивацию «Хайденхайм» играл дома против бьющегося за выживание «Майнца». На 37-й минуте у гостей прошла красивая атака, Антони Каси доставил мяч в штрафную, и Джонатан Буркардт с лета открыл счет. Хозяева отыгрались в середине второго тайма, Тим Кляйндинст головой замкнул навес Омара Траоре. Тут же Патрик Майнка головой направил мяч в каркас ворот.

Ничья 1:1 позволила «Майнцу» до одного очка сократить отставание от спасительного 15-го места. Соперник - 10-й.