«Байер» забил 5 мячей на поле «Айнтрахта»

В предпоследнем матче 32-го тура чемпионата Германии «Байер» продлил свою беспроигрышную серию, одолев на выезде «Айнтрахт». Чемпионы нанесли всего шесть ударов за игру, и практически каждый стал голевым. Гранит Джака подобрал мяч у чужой штрафной и пальнул в самую девятку - 0:1. Соперник отыгрался после углового, навес на дальнюю штангу замкнул Уго Экитике. Адам Гложек от лицевой линии навесил на Патрика Шика, который головой прошил руки вратаря - 1:2. Нейтан Телла заработал пенальти, и Эсекиэль Паласиос сильно и точно пробил с 11 метров - 1:3. В контратаке Гложек вывел на удар Жереми Фримпонга - разгром. Точку поставил с пенальти Виктор Бонифасе, стрельнув по центру под перекладину.

«Байер» до 15 очков увеличил отрыв от второго места, соперник шестой.