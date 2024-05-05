Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» забил 5 мячей на поле «Айнтрахта»

05 Мая 2024 • 20:23 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:5
Байер Л
окончен

В предпоследнем матче 32-го тура чемпионата Германии «Байер» продлил свою беспроигрышную серию, одолев на выезде «Айнтрахт». Чемпионы нанесли всего шесть ударов за игру, и практически каждый стал голевым. Гранит Джака подобрал мяч у чужой штрафной и пальнул в самую девятку - 0:1. Соперник отыгрался после углового, навес на дальнюю штангу замкнул Уго Экитике. Адам Гложек от лицевой линии навесил на Патрика Шика, который головой прошил руки вратаря - 1:2. Нейтан Телла заработал пенальти, и Эсекиэль Паласиос сильно и точно пробил с 11 метров - 1:3. В контратаке Гложек вывел на удар Жереми Фримпонга - разгром. Точку поставил с пенальти Виктор Бонифасе, стрельнув по центру под перекладину.

«Байер» до 15 очков увеличил отрыв от второго места, соперник шестой.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:5Байер Л
  12'Джака Гранит (0:1)
(1:1) Экитике Уго32'  
  44'Шик Патрик (1:2)
  58'Паласиос Эсекиэль (1:3)
  77'Фримпонг Жереми (1:4)
  89'Бонифасе Виктор (1:5)
Трапп КевинТутаКох РобинПачо ВильямНкунку Нильс 70' (Кнауфф Ансгар ( 70') Эбимбе Эрик 80' (Ферри Начо ( 80') Схири Эльес 70' (Ларссон Хуго ( 70') Гётце МариоШаиби Фарес 80' (Бахойа Жан Маттео ( 80') Мармуш ОмарЭкитике Уго 80' (Бута ( 80')
Запасные: Граль ЙенсМакс ФилиппЧендлер ТимотиСмолчич Хрвое
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонАндрих Роберт 83' (Пуэрта Густаво ( 83') Тапсоба ЭдмонТелла Нейтан 72' (Та Джонатан ( 72') Артур I 61' (Инкапье Пьеро ( 61') Паласиос ЭсекиэльДжака Гранит 72' (Фримпонг Жереми ( 72') Хофманн ЙонасГложек АдамШик Патрик 61' (Бонифасе Виктор ( 61')
Запасные: Иглесиас БорхаАдли АминСтанишич ЙосипКоварж Матей
05 мая. Стадион "Дойче банк Парк".

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Байер

Новости по матчу

Сегодня, 05 Мая
18:00
«Айнтрахт» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5
02:44
Айнтрахт - Байер: где смотреть прямую трансляцию онлайн
04 Мая
18:50
Прогноз на точный счёт матча Айнтрахт — Байер Бундеслиги — 5 мая 2024
13:56
Интересная ставка и прогноз на матч Айнтрахт — Байер чемпионата Германии — 5 мая 2024
30 Апреля
02:49
Защитник «Байера» Та – об интересе «Баварии»: «Приятно, когда тебя связывают с таким клубом»
29 Апреля
00:04
Директор «Байера» прокомментировал интерес «Баварии» к Та
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, кто из вратарей «Реала» сыграет в ответном матче с «Баварией» Сколько лет потребуется Роналду, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Саудовской Аравии «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего «Барселона» выбрала шесть игроков, которых точно не продаст Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» Экс-игрок «Ливерпуля»: «Салах - самый эгоистичный футболист, которого я видел» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» «Манчестер Юнайтед» нашёл звёздную замену тен Хагу Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию»
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место
Спортивные новости
Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Терещенко назвал самую интересную пару во втором раунде плей-офф НХЛ Чесноков: «Рублёв является фаворитом в матче с Оже-Альяссимом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Бохум Бохум
3
4
1.87 3.65 3.85
Видео
Окончен
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Байер Л Байер Л
1
5
3.75 3.65 1.89
Видео
16 мин
Хайденхайм Хайденхайм
Майнц Майнц
0
0
3.20 3.50 2.12
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Мая
20:23 · Германия. Бундеслига
«Байер» забил 5 мячей на поле «Айнтрахта»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Унион» забил «Бохуму» три мяча, но проиграл
18:17 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались о возможном назначении Лёва
18:01 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги отказался возглавить «Баварию» из-за «Вест Хэма»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5
17:37 · Англия. Премьер-лига
У «Боруссии» есть план по Санчо
16:28 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос о возможном трансфере звезды «Байера»
16:21 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» отреагировал на слухи о Тухеле
16:16 · Германия. Бундеслига
В «Боруссии» высказались о будущем Санчо
13:10 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потеряла защитника – назван диагноз
12:31 · Германия. Бундеслига
Тухель отреагировал на слухи о том, что может остаться в «Баварии»
09:52 · Германия. Бундеслига
Тренер дортмундской «Боруссии» может возглавить «Бешикташ»
09:51 · Германия. Бундеслига
Тухель может возглавить итальянский гранд
04:15 · Германия. Бундеслига
​«Штутгарт» повторил клубный рекорд, выиграв 21 матч в сезоне
03:57 · Германия. Бундеслига
«Вердер» сыграл свой 2000-й матч в Бундеслиге, но не смог выиграть
Все новости
Рекомендуем