«Унион» забил «Бохуму» три мяча, но проиграл

В воскресенье «Унион» с «Бохумом» бились за право отдалиться от стыкового места. Гости резво стартовали, но подарили надежду сопернику. Резвый старт «Бохума» привел к голу Максимилиана Виттека. Он же оформил дубль в середине первого тайма - 0:2. Кевин Шлоттербек сделал счет разгромным.
Во втором тайме Йорбе Вертессен издали вонзил мяч в сетку, отыграв один гол, 1:3. Довольно быстро отличился Крис Бедья - 2:3. Филипп Хофманн ударом головой забил четвертый гол гостей. Бенедикт Холлербах тут же вернул интригу - 3:4.
«Унион» в двух очках над стыковым местом, соперник - в пяти.
Протокол игры
|16'Виттек Максимилиан (0:1)
|31'Виттек Максимилиан (0:2)
|37'Шлоттербек Кевен (0:3)
|(1:3) Вертессен Йорбе59'
|(2:3) Бедья Крис63'
|71'Хофманн Филипп (2:4)
|(3:4) Холлербах Бенедикт75'
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин46' (Вертессен Йорбе (46') •Лейте Диогу•Юранович Йосип•Шефер Андраш70' (Крал Алекс (70') •Хедира Рани89' (Кнохе Робин (89') •Тусар Люка46' (Бедья Крис (46') •Госенс Робин•Фолланд Кевин46' (Ааронсон Бренден (46') •Холлербах Бенедикт
Риман Мануэль•Пасслак Феликс89' (Гамбоа Кристиан (89') •Ордец Иван•Шлоттербек Кевен•Бернардо Фернандес•Патрик Остерхаге•Беро Матуш79' (Дашнер Лукас (79') •Брошински Мориц68' (Антви-Аджей Кристофер (68') •Штёгер Кевин•Виттек Максимилиан68' (Оерманн Тим (68') •Хофманн Филипп79' (Машович Эрхан (79')
Запасные: Пасьенса Гонсало•Элези Агон•Лоосли Ноа•Луте Андреас
05 мая. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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