«Унион» забил «Бохуму» три мяча, но проиграл

В воскресенье «Унион» с «Бохумом» бились за право отдалиться от стыкового места. Гости резво стартовали, но подарили надежду сопернику. Резвый старт «Бохума» привел к голу Максимилиана Виттека. Он же оформил дубль в середине первого тайма - 0:2. Кевин Шлоттербек сделал счет разгромным.

Во втором тайме Йорбе Вертессен издали вонзил мяч в сетку, отыграв один гол, 1:3. Довольно быстро отличился Крис Бедья - 2:3. Филипп Хофманн ударом головой забил четвертый гол гостей. Бенедикт Холлербах тут же вернул интригу - 3:4.

«Унион» в двух очках над стыковым местом, соперник - в пяти.