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«Унион» забил «Бохуму» три мяча, но проиграл

05 Мая 2024 • 18:31 Комментировать
Унион Берлин
3:4
Бохум
окончен

В воскресенье «Унион» с «Бохумом» бились за право отдалиться от стыкового места. Гости резво стартовали, но подарили надежду сопернику. Резвый старт «Бохума» привел к голу Максимилиана Виттека. Он же оформил дубль в середине первого тайма - 0:2. Кевин Шлоттербек сделал счет разгромным.

Во втором тайме Йорбе Вертессен издали вонзил мяч в сетку, отыграв один гол, 1:3. Довольно быстро отличился Крис Бедья - 2:3. Филипп Хофманн ударом головой забил четвертый гол гостей. Бенедикт Холлербах тут же вернул интригу - 3:4.

«Унион» в двух очках над стыковым местом, соперник - в пяти.

Протокол игры  
Унион Берлин3:4Бохум
  16'Виттек Максимилиан (0:1)
  31'Виттек Максимилиан (0:2)
  37'Шлоттербек Кевен (0:3)
(1:3) Вертессен Йорбе59'  
(2:3) Бедья Крис63'  
  71'Хофманн Филипп (2:4)
(3:4) Холлербах Бенедикт75'  
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт Кевин 46' (Вертессен Йорбе ( 46') Лейте ДиогуЮранович ЙосипШефер Андраш 70' (Крал Алекс ( 70') Хедира Рани 89' (Кнохе Робин ( 89') Тусар Люка 46' (Бедья Крис ( 46') Госенс РобинФолланд Кевин 46' (Ааронсон Бренден ( 46') Холлербах Бенедикт
Запасные: Руссийон ЖеромТриммель КристоферХаберер ЯникШволов Александер
Риман МануэльПасслак Феликс 89' (Гамбоа Кристиан ( 89') Ордец ИванШлоттербек КевенБернардо ФернандесПатрик ОстерхагеБеро Матуш 79' (Дашнер Лукас ( 79') Брошински Мориц 68' (Антви-Аджей Кристофер ( 68') Штёгер КевинВиттек Максимилиан 68' (Оерманн Тим ( 68') Хофманн Филипп 79' (Машович Эрхан ( 79')
Запасные: Пасьенса ГонсалоЭлези АгонЛоосли НоаЛуте Андреас
05 мая. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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12:13
Ставка и прогноз на матч Унион — Бохум чемпионата Германии — 5 мая 2024
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