В «Баварии» высказались о возможном назначении Лёва

Макс Эберль, спортивный директор мюнхенского клуба, высказался о кандидатуре Йоахима Лёва на должность главного тренера «Баварии».

Отметим, во вчерашнем матче чемпионата Германии между «Штутгартом» и «Баварией» (3:1) Лёв был замечен на трибунах.

- Не было разговоров о его назначении. Он ясно дал понять, что не хочет работать в «Баварии». Мы продолжаем искать тренера, который подойдёт нашему клубу, - цитирует Эберля немецкие СМИ.

«Бавария» в настоящее время идёт на второй строчке в таблице Бундеслиги, имея в своём активе 69 очков за два тура до конца сезона. Мюнхенцы продолжают своё участие в Лиге чемпионов, где их соперником стал мадридский «Реал».