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Шефер: «Тухель не оправдал надежд руководства «Баварии» эксклюзив

05 Мая 2024 • 16:35 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
12.05 18:30

Известный немецкий тренер Винфринд Шефер в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем Томаса Тухеля на посту наставника мюнхенской «Баварии».

«Думаю ли я, что Тухель может остаться? Нет, это исключено. Обе стороны этого хотят, он не оправдал надежд руководства, а сам Тухель огорчен отношением к нему в структуре клуба. «Баварии» сейчас будет тяжело, у команды много проблем, нужно найти человека, который может выстроить систему и работать, в том числе и с молодыми игроками.

Лучше всего найти тренера с долгосрочным планом, но таких сейчас очень мало, и они работают в небольших командах. «Баварии» нужно рисковать и сделать из тренера, который никогда не работал с топ-клубами, большого тренера», — сказал Шефер.

Ранее стало известно, что Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании нынешнего сезона. Напомним, немецкий гранд впервые за 12 лет не стал чемпионом Германии.

 

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