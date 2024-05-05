В «Баварии» ответили на вопрос о возможном трансфере звезды «Байера»

Директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос, может ли клуб попытаться подписать атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца в 2025 году.

«Когда такой футболист, как Вирц, есть на рынке, мы не можем это игнорировать. Но такой игрок может и отказаться, поэтому посмотрим», - сказал Эберль Welt.

Ранее сообщалось о том, что 21-летний Флориан Вирц не покинет «Байер» в ближайшее летнее трансферное окно.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Флориана Вирца в 110 миллионов евро.

Напомним, что «Байер» в этом сезоне стал чемпионом Германии впервые в истории.